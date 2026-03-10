Le Qatar sur le point d’expulser les dirigeants du Hamas : un tournant majeur au Moyen-Orient

Selon plusieurs informations qui circulent ce matin, le Qatar envisagerait d’expulser les dirigeants du Hamas installés à Doha depuis plus de dix ans.

Pendant des années, l’émirat a servi de refuge politique à la direction du mouvement islamiste palestinien. C’est depuis Doha que plusieurs responsables du Hamas ont mené leurs activités diplomatiques et leurs relations avec différents acteurs internationaux.

Mais la situation régionale semble aujourd’hui en train de changer.

D’après ces informations, les autorités qataries auraient été fortement irritées par le refus du Hamas de condamner certaines attaques iraniennes visant des pays du Golfe. Une position jugée inacceptable par plusieurs États de la région.

Si cette décision se confirme, elle marquerait un tournant stratégique majeur. Le Hamas pourrait perdre l’un de ses principaux centres politiques à l’étranger et se retrouver encore davantage isolé sur la scène internationale.

Dans un Moyen-Orient en pleine recomposition, ce signal envoyé par Doha pourrait également traduire un changement d’équilibre entre les puissances du Golfe, l’Iran et les différents mouvements armés de la région.

Les prochaines heures pourraient être déterminantes.

© Alain SAYADA — Israël Actualités