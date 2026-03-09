Guerre en Iran : les relations diplomatiques entre Israël et les pays du Moyen-Orient s’améliorent malgré la guerre dans la région
Le Jerusalem Post a informé aujourd’hui que les relations d’Israël avec les pays du Moyen-Orient progressent à mesure que la guerre contre l’Iran s’intensifie.
Le journal israélien précise que les pays signataires des accords d’Abraham ont collaboré directement avec Israël sur le plan militaire à certains moments, et même ceux qui n’ont pas encore signé ces accords ont parfois œuvré en parallèle avec l’État hébreu par l’intermédiaire du Commandement central américain (CENTCOM), car la guerre a eu un impact encore plus important sur ces pays que sur Israël.
Par ailleurs, les dernières attaques massives de missiles balistiques et de drones menées par la République islamique iranienne contre des pays du Moyen-Orient ont eu pour effet de rapprocher les pays arabes d’Israël et des États-Unis de diverses manières.
En outre, le Jerusalem Post rappelle également que certains pays signataires des accords d’Abraham, comme le Maroc, les Émirats arabes unis et Bahreïn, ont tous, séparément, intensifié leurs échanges militaires avec Israël depuis la signature de ces accords en 2020.
L’opération israélo-américaine lancée il y a une semaine a pour objectif le renversement du régime de la République islamique d’Iran. L’opération a déjà permis l’élimination du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que de nombreux hauts responsables du régime.
Cette opération a malheureusement causé de nombreuses pertes civiles en Israël mais aussi dans les bases américaines au Moyen-Orient.
Les frappes de l’Iran contre l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie ont aussi entrainé une escalade du conflit au Moyen-Orient, certains pays touchés menaçant de réagir par la force.
Par ailleurs, la guerre en Iran a également mobilisé l’armée israélienne au Liban après que le Hezbollah a attaqué le nord d’Israël. Les forces aériennes bombardent régulièrement des cibles du groupe terroriste chiite depuis le début de la semaine dernière. Tsahal envisage également de lancer une opération terrestre pour mettre fin à la menace du Hezbollah.
Depuis le début de l’opération, l’armée israélienne continue d’attaquer des cibles de la République islamique en Iran.
Eliran COHEN pour Israel Actualités