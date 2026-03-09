Guerre en Iran : les relations diplomatiques entre Israël et les pays du Moyen-Orient s’améliorent malgré la guerre dans la région

Le Jerusalem Post a informé aujourd’hui que les relations d’Israël avec les pays du Moyen-Orient progressent à mesure que la guerre contre l’Iran s’intensifie.

Le journal israélien précise que les pays signataires des accords d’Abraham ont collaboré directement avec Israël sur le plan militaire à certains moments, et même ceux qui n’ont pas encore signé ces accords ont parfois œuvré en parallèle avec l’État hébreu par l’intermédiaire du Commandement central américain (CENTCOM), car la guerre a eu un impact encore plus important sur ces pays que sur Israël.