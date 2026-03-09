SCANDALE Video : Dominique de Villepin aurait déclaré à Pierre Lellouche en 1995 : « Tu ne penses quand même pas qu’avec le nom que tu as, tu peux être ministre des Affaires étrangères de la France. »

Scoop entendu ce matin sur CNEWS.

L’ancien ministre Pierre Lellouche a raconté un épisode édifiant concernant Dominique de Villepin.

Nous sommes en 1995, au lendemain de la victoire de Jacques Chirac à l’élection présidentielle. Pierre Lellouche explique qu’il a travaillé pendant sept ans comme conseiller diplomatique, jour et nuit, pour préparer l’arrivée de Jacques Chirac à l’Élysée et gérer de nombreuses relations avec les chancelleries étrangères.

Le lendemain de la victoire, il se rend à l’Élysée. Dominique de Villepin est alors secrétaire général de l’Élysée, son bureau jouxtant celui du président.

Pierre Lellouche lui demande simplement :

« Où est mon bureau ? »

Réponse de Villepin :

« Tu n’as pas de bureau. »

Surpris, Lellouche demande alors à voir le président Jacques Chirac. Refus.

Et Dominique de Villepin lui aurait alors lancé cette phrase stupéfiante :

« Tu ne penses quand même pas qu’avec le nom que tu as, tu peux être ministre des Affaires étrangères de la France. »

Autrement dit : un nom à consonance juive serait un problème pour représenter la France au Quai d’Orsay.

Voilà ce que raconte aujourd’hui Pierre Lellouche.

Quand certains donnent aujourd’hui des leçons de morale, il est parfois utile de rappeler certains épisodes de notre histoire politique.

Les Français jugeront.

© Alain SAYADA — Israël Actualités