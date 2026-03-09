Dixième jour de guerre au Moyen-Orient : les frappes se poursuivent et les équilibres régionaux pourraient basculer, Israel au sud Liban et la Syrie au Nord du Liban

Dixième jour de guerre au Moyen-Orient : les frappes se poursuivent et les équilibres régionaux pourraient basculer, Israël au sud Liban et la Syrie au Nord du Liban

Au dixième jour du conflit au Moyen-Orient, les tirs de missiles continuent de viser Israël ainsi que plusieurs pays du Golfe. Malgré l’intensité des opérations militaires menées ces derniers jours, les salves nocturnes se poursuivent, maintenant la population israélienne dans un rythme constant d’alertes et d’abris.

Dans le même temps, l’alliance entre Israël et les États-Unis accentue la pression sur le régime iranien. Plusieurs infrastructures stratégiques auraient été détruites et des responsables importants, notamment parmi les commandants des Corps des gardiens de la révolution islamique, auraient été éliminés au cours des dernières opérations.

Sur le plan politique, un événement majeur est intervenu à Téhéran : un nouveau guide suprême aurait été désigné après la disparition de Ali Khamenei. Selon certaines informations, son propre fils aurait été nommé pour lui succéder. Une nomination qui intervient dans un contexte particulièrement instable et qui pourrait faire de lui une cible prioritaire dans la guerre en cours.

Quelques heures seulement après cette annonce, de nouvelles salves de missiles ont été tirées durant la nuit vers Israël. et les pays du Golf.

Au nord du pays, les forces de Tsahal poursuivent leurs opérations en réponse aux tirs du Hezbollah. Les affrontements restent violents et l’armée israélienne a annoncé hier la mort de deux de ses soldats.

Mais c’est peut-être au Liban que la situation pourrait connaître un tournant majeur. Selon plusieurs sources régionales, plus de 15 000 soldats syriens seraient actuellement massés à la frontière libano syrienne. Des informations évoquent la possibilité d’une intervention de l’armée syrienne régulière contre le Hezbollah, organisation autrefois alliée du régime de Bachar al‑Assad, aujourd’hui réfugié en Russie selon certaines sources.

Si ce scénario se confirmait, le Hezbollah pourrait se retrouver confronté à une pression militaire sur deux fronts simultanés :

au sud face à Israël, et au nord face à l’armée syrienne.

Le Hezbollah ne pouvant pas tenir deux fronts…assistons nous à la fin de la branche militaire ?

À cela s’ajoute une contestation croissante au Liban même, où une partie de la classe politique et de la population réclame depuis plusieurs mois le désarmement du Hezbollah.

Dans ce contexte extrêmement volatile, certains analystes s’interrogent : assistons nous aux derniers jours de l’influence militaire du Hezbollah au Liban ?

Les prochaines semaines pourraient être décisives pour l’équilibre stratégique de toute la région.

Israel Actualités