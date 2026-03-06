USA – Israël : une supériorité aérienne écrasante face à l’Iran Par Alain AZRIA

Dans le contexte des tensions au Moyen-Orient, de nombreux analystes militaires s’accordent sur un point : la supériorité aérienne combinée des États-Unis et d’Israël est sans équivalent face à l’Iran.

La United States Air Force dispose de la flotte aérienne la plus puissante du monde, avec des milliers d’appareils, des avions furtifs de cinquième génération, des bombardiers stratégiques et des capacités de projection globale.

À ses côtés, Israel Air Force est considérée comme l’une des forces aériennes les plus performantes et les plus expérimentées au monde. Israël possède une capacité opérationnelle exceptionnelle, fruit de décennies d’opérations militaires complexes et d’une technologie de pointe.

Une technologie largement supérieure

Les deux pays disposent d’appareils extrêmement avancés, notamment :

le F-35 Lightning II, avion furtif capable de pénétrer les défenses aériennes les plus sophistiquées

le F-22 Raptor, considéré comme l’un des chasseurs les plus dominants jamais construits

le F-15 Eagle et sa version israélienne spécialisée pour les frappes longue distance

Israël utilise également une version modifiée du F-35 appelée F-35I “Adir”, équipée de systèmes électroniques israéliens et optimisée pour les opérations régionales.

Alain AZRIA

Israel Actualités