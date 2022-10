Guerre en Ukraine : L’Etat d’Israël a fourni à l’Ukraine des informations sur les drones iraniens

Guerre en Ukraine : L’État d’Israël a fourni à l’Ukraine des informations sur les drones iraniens

Selon le New York Times, Israël a fourni à l’Ukraine des « renseignements de base sur les drones iraniens » que la Russie déploie dans sa guerre contre l’Ukraine.

Une société privée israélienne a également commencé à fournir à l’Ukraine des images satellites des positions militaires russes sur le territoire ukrainien, selon les informations du journal américain citant un haut responsable ukrainien.

Hier, l’Ukraine a abattu au moins neuf drones de fabrication iranienne lancés par la Russie, a annoncé l’armée ukrainienne.

Le média américain Fox News a récemment rapporté que la Russie avait armé son voisin et allié biélorusse avec des dizaines de drones de fabrication iranienne, alors que les tensions entre Minsk et l’OTAN augmentent et que la Biélorussie menace d’envoyer des forces terrestres en Ukraine pour soutenir son allié russe.

Eliran COHEN pour Israel Actualités