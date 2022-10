Iran : Le Corps des Gardiens de la révolution islamique affirme avoir arrêté un espion du Mossad

Les services de renseignement du CGRI (Corps des gardiens de la révolution) ont arrêté récemment une personne espionnant pour Israël dans la ville de Kerman, dans le centre de l’Iran.

Le responsable judiciaire, Ebrahim Hamidi, a affirmé que le suspect prévoyait de prendre des « mesures anti-sécurité » dans la région.

« L’accusé a effectué plusieurs voyages dans différents pays dans le but de transférer des informations et de s’entraîner aux mesures anti-sécuritaires et subversives par le biais de communications avec des agents du renseignement, et son dernier voyage a été dans un pays voisin« , a ajouté le responsable judiciaire.

Ebrahim Hamidi a déclaré que le suspect avait communiqué avec des organisations militaires et de renseignement israélien sur Internet et via un logiciel crypté.

Selon les informations des autorités iraniennes, le suspect prévoyait de quitter l’Iran et de rencontrer les services de renseignement israéliens dans un pays voisin, mais a été arrêté avant qu’il ne puisse le faire.

Eliran COHEN pour Israel Actualités