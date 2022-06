Iran : Un haut responsable iranien affirme qu’Israël a sapé l’organisation du renseignement du pays

L’ancien vice-président iranien Muhammad Ali Abtahi a déclaré aujourd’hui, dans une interview au New York Times, que « les atteintes à la sécurité en Iran et l’ampleur des opérations israéliennes ont complètement sapé notre organisation de renseignement, qui est la plus puissante« .

Il a aussi ajouté que « La force de nos capacités en termes de sécurité a toujours été le fondement de la République islamique et elle a été endommagée l’année dernière. Les espions israéliens ont durement frappé l’Iran. À Téhéran, quelques grands noms en ont payé le prix« .

Muhammad Ali Abtahi fait référence à Hussein Taieb le commandant du renseignement des Gardiens de la révolution, qui a été renvoyé la semaine dernière, suite à son échec d’atteindre les israéliens résidents en Turquie.

Le New York Times rapporte qu’avant la destitution d’Hussein Taieb, il y a eu l’arrestation d’un haut général iranien, responsable de l’unité de sécurité personnelle des Gardiens de la révolution, qui a été soupçonné d’être un espion pour Israël.

La situation est extrêmement tendue entre Israël et l’Iran, depuis que l’État Iranien accuse L’état hébreu d’avoir fomenté l’assassinat d’un officier des Gardiens de la Révolution, le colonel Sayyad Khodaï, le 22 mai dernier.

Eliran COHEN