Israel a demandé à l’Egypte de faire pression sur le Hamas

Selon des sources égyptiennes, des responsables israéliens du Mossad ont récemment rencontré les services de renseignement égyptiens, pour leur demander de faire pression sur le Hamas au sujet de la question maritime.

Selon les renseignements israéliens, le plan du Hamas est de nuire aux installations économiques et vitales du pays en endommageant la plate-forme gazière et les installations pétrolières offshore. Pour ce faire, L’organisation terroriste utiliserait des missiles, des équipements navals et des bateaux. Le Mossad craint également que le Hamas commette des attentats suicides contre des cibles israéliennes.

L’État égyptien devrait répondre positivement à la demande du Mossad, car il s’intéresserait de près à l’intégrité de l’infrastructure pétrolière. L’Égypte tiendra dans les prochains jours des pourparlers avec le Hamas.

Depuis quelque temps, L’Égypte et Israël entretiennent de très bonnes relations diplomatiques. Dernièrement, il y a eu une vaste coopération en matière de renseignement entre les deux pays, sur diverses questions liées à la sécurité dans la mer Rouge et la poursuite des extrémistes au Sinaï.