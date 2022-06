Chariots de feu : le sous-marin Takuma Dolphin accoste en mer rouge

Dans le cadre d’un entrainement de la marine israélienne nommé « Chariots de feu », le sous-marin Takuma Dolphin accompagné du navire lance-missile Saar 5 Eilat et des navires lance-missiles Saar Arrow 4 et 5, a accosté ce matin à la base navale d’Eilat en mer Rouge. L’exercice avait pour but d’atteindre la supériorité maritime.

Selon le commandant de la marine, le général de division, David Saar Selma, cet exercice a permis de « simuler divers scénarios, notamment l’obtention de la supériorité et de la liberté de navigation en mer Rouge« . Il a aussi ajouté que « la branche navale continuera à renforcer ses capacités opérationnelles et à accroître ses domaines d’activité« .