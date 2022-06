L’ancien cinéaste et rabbin Uri Zohar est décédé à l’âge de 86 ans

Uri Zohar, l’un des cinéastes israéliens les plus importants qui fut ensuite rabbin, est décédé aujourd’hui à l’âge de 86 ans.

Il avait commencé sa carrière d’acteur comique dans les années 50. Il a réalisé son premier film en 1964 avec Un trou dans la lune, qui fut sélectionné à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes. Ce long-métrage marqua un tournant dans le cinéma israélien en initiant le mouvement de cinéma d’auteur « la nouvelle sensibilité ».

Les films d’Uri Zohar comme Metzitzim ou Eynaim Gdolot sont devenus culte en Israël en raison de leur humour et de leurs côtés contestataires. Vers la fin des années 60, Uri Zohar a fondé le groupe « Lol » de Tel Aviv avec ses amis Arik Einstein et Zvi Shissel.

C’est vers la fin des années 70 qu’Uri Zohar décide de changer de vie. Il abandonne le cinéma pour se rapprocher de la religion, et après des études à la yeshiva, il devient rabbin.

La disparation d’Uri Zohar a suscité beaucoup de réactions en Israël. Hili Troper, le ministre des Sports et de la Culture a déclaré que « Le rabbin Uri Zohar était l’un des plus grands artistes d’Israël et une pierre angulaire de la culture israélienne. Au fil des ans, Zohar a été l’un des concepteurs du cinéma israélien et ses films sont entrés dans chaque foyer. Il avait un esprit, un humour et une créativité exceptionnels, et ses créations et son héritage resteront avec nous« .

L’ancien premier ministre, Benjamin Netanyahu a aussi réagi au décès d’Uri Zohar : « j’ai appris avec tristesse le décès de feu le rabbin Uri Zohar. Il était l’un des plus grands créateurs israéliens, un acteur, scénariste et réalisateur qui a conçu notre monde cinématographique. Je n’oublierai jamais ses performances devant les soldats de l’escadron des Sayaret Maktal, dans les années 60, lorsqu’il nous a divertis. « .