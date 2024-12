Israel Actualités: « Exclusif » – Un aperçu du plan du Hezbollah pour terroriser et envahir le nord d’Israël

Israël démantèle l’offensive soutenue par l’Iran pour conquérir la Galilée

Par Alain SAYADA pour Israel Actualités

EXCLUSIF – Le mouvement terroriste Hezbollah, soutenu par l’Iran, a jeté les bases d’une invasion de style Hamas dans le nord d’Israël le 7 octobre, selon de nouvelles séquences vidéo et des documents choquants visionnés et obtenus pour la première fois par Israel Actualités Digital.

« Le Hezbollah a planifié son propre 10/7 », a déclaré un responsable du renseignement des Forces de défense israéliennes (FDI), en référence au massacre par le Hamas de plus de 1 200 personnes le 7 octobre 2023 , dont plus de 40 Américains, dans le sud d’Israël.

« Le plan a été effectivement éliminé. Nous avons démantelé le commandement de haut niveau de Radwan », a déclaré le responsable de Tsahal à propos de la force d’élite Radwan du Hezbollah.

Capture d’écran montrant un membre des forces de Radwan du Hezbollah informant un officier des services de renseignements israéliens du projet du groupe terroriste d’envahir la Galilée. Le terroriste a été fait prisonnier lors d’un raid israélien dans le sud du Liban en octobre. (Unité du porte-parole de l’armée israélienne)

Israel Actualités Digital a obtenu un aperçu rare du fonctionnement interne du plan « Conquérir la Galilée » du Hezbollah – du nom de la région du nord d’Israël – via un interrogatoire de l’armée israélienne sur un terroriste du Hezbollah et un examen des plans de guerre stratégique de l’organisation libanaise.

L’infanterie de Tsahal a capturé un terroriste de Rawdan dans le village d’Aita al-Shaab, au sud du Liban, à la mi-octobre. L’armée israélienne a filmé l’interrogatoire du terroriste. Dans un langage militaire, l’agent décrit le plan terrifiant du Hezbollah pour « conquérir la Galilée ».

L’objectif de guerre du Hezbollah, selon l’agent terroriste, est « d’occuper la Galilée ».

« Ils ont dit qu’ils voulaient entrer (en Israël), qu’ils voulaient percer. Les forces de Rawdan sont essentiellement en première ligne, pour recueillir des informations et (construire) des tunnels d’invasion », a déclaré l’homme dont le nom n’a pas pu être divulgué par Tsahal pour des raisons de renseignement.

Interrogé sur la manière dont il recueillait les informations, il a répondu : « Ils recueillaient des informations sur les colonies, les positions, la quantité d’armes et de chars, en utilisant du matériel de renseignement. L’entrée en Israël était prévue pour le matin. Ils voulaient exécuter l’opération, en commençant par une attaque très puissante – des milliers de roquettes, des missiles Burkan, tout… Des plans de guerre, en gros. »

Des terroristes du Hezbollah Radwan s’entraînent dans le sud du Liban, près de la frontière israélienne. (AP/Hassan Ammar)

Il a poursuivi en parlant de l’approche de Rawdan envers les civils israéliens. « Ceux qu’ils rencontrent, nous les combattrons. Face à face, nous et eux, et ceux qui veulent se rendre peuvent le faire, comme je l’ai fait, puis je suis venu ici. C’est la même chose. Nous prenons ceux qui se rendent comme prisonniers, nous les emmenons (au Liban). »

Aux civils israéliens qui refusent de se rendre, le terroriste de Rawdan n’a prononcé qu’un seul mot sur leur sort : « Tuez ».

La force Rawdan doit son nom au défunt chef du Hezbollah, Imad Mughniyah, assassiné lors d’une opération conjointe de la CIA et du Mossad en 2008. Mughniyah a mené des actes de terrorisme sous le nom de guerre de Rawdan, ce qui signifie « celui dont Allah est satisfait ».

Après l’éclatement de la guerre de haute intensité entre le Hezbollah et Israël en septembre, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a décrit le plan du Hezbollah visant à « conquérir la Galilée » dans une présentation vidéo le 1er octobre.

La Galilée – une région centrale de l’histoire de l’Ancien et du Nouveau Testament – ​​a été dans la ligne de mire d’Hassan Nasrallah, ancien secrétaire général du Hezbollah, pendant plus d’une décennie.

Paysage panoramique depuis le mont Méron en Haute Galilée, avec la mer de Galilée. Nord d’Israël. (iStock)

« C’est un plan pour lequel nous nous entraînons et nous nous préparons… Nous avons préparé ce plan. Il est complet. Oui, une partie de notre plan pour la prochaine guerre consiste à entrer en Galilée », a déclaré Nasrallah, selon une traduction de l’Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI) de sa déclaration sur la chaîne de télévision Al-Manar, liée au Hezbollah, en 2019.

Israël a éliminé Nasrallah, qui avait le sang des soldats américains, Français et de civils israéliens sur les mains, lors d’une frappe militaire chirurgicale en septembre.

« Le plan de Nasrallah pour conquérir la Galilée en 2011 était de grande envergure », a déclaré un responsable des services de renseignements de Tsahal à propos de cette région

L’armée israélienne a découvert à Kfar Blida, au Liban (à seulement 4 km du kibboutz Yiftach en Israël), un document contenant la réflexion logistique et la planification derrière la politique de la terre brûlée de Nasrallah pour les villes et villages de Galilée.

L’exercice de planification du Hezbollah prévoit « des raids sur Kiryat Shmona, Nahariya et Tibériade », selon le document.

« La compagnie 1143 fournira une défense aérienne pour sécuriser la zone opérationnelle et empêcher les avions ennemis de perturber les forces de manœuvre, dans le but de capturer Kiryat Shmona », a écrit Mihrab, l’agent du Hezbollah et auteur du document.

Une section du plan de guerre note que «… l’ensemble du bataillon se préparera à poursuivre l’offensive vers la ville de Nahariya. »

Des documents saisis par l’armée israélienne montreraient que le Hezbollah envisage d’envahir la Galilée. (Unité du porte-parole de l’armée israélienne)

