L’un des messages les plus poignants publiés aujourd’hui est celui de Henda Hayari (la 1ère femme à avoir porté plainte contre Tarik Ramadan) suite au triomphe de son intervention hier soir à la tribune lors du Diner Républicain des CCJ

Mes chers amis,

La soirée d’hier soir, fut un moment inoubliable qui restera gravé dans ma mémoire. Il y a encore quelques heures, je n’aurais jamais imaginé vivre une telle expérience, tant j’étais envahie par le trac. J’ai hésité jusqu’à la dernière minute avant de monter sur scène. Les autres intervenants étaient si professionnels, si brillants. Moi, je n’avais que mon histoire, ma sincérité et mes combats à partager

À un moment, j’ai même espéré qu’on annule mon intervention. Je pensais ne pas être à la hauteur. Mais René Taieb, un des organisateurs m’a dit « ça va être ton tour. Henda, tu n’as plus le choix, maintenant que tu es là, tu dois parler, c’est important », alors une force intérieure m’a poussée à avancer et à monter dans la lumière sur la scène devant 650 personnes.

Une fois sur scène, j’ai pris une grande inspiration, et j’ai décidé de me lancer avec sincérité. Je savais que mes premiers mots allaient surprendre, peut-être même choquer, mais il fallait que je sois vraie.

J’ai commencé par dire : “ J’ai préparé un long discours qui raconte mon histoire, mais je sais que je n’aurai pas le temps de tout raconter, alors je vais être direct : J’ai été antisémite.”

Un silence s’est installé dans la salle. Mais j’ai continué. J’ai expliqué que si je me tenais debout devant eux ce soir, c’était parce que j’avais eu le courage de me confronter à mes erreurs, de les comprendre, de les dépasser. J’ai raconté le processus qui m’a conduite à cette haine injustifiée, mais surtout celui qui m’en a libérée.

J’ai expliqué comment, dans mes moments les plus sombres, ce sont des personnes juives qui m’ont tendu la main. Elles ont été là quand tout s’effondrait autour de moi, et elles m’ont montré un visage humain d’une communauté que j’avais autrefois essentialisée et haïe sans raison. Grâce à elles, j’ai appris à déconstruire mes préjugés et à comprendre l’absurdité de cette haine.

J’ai parlé de mon engagement contre l’antisémitisme, un combat essentiel pour moi. Ce n’est pas un combat de mots, mais d’actions. J’ai évoqué mes projets, notamment celui d’écrire un livre pour raconter mon parcours, dans l’espoir qu’il serve de modèle à d’autres. J’ai aussi parlé de mon combat contre l’islamisme, et de ma volonté de tendre la main à d’autres musulmans, modérés et humanistes, qui, comme moi, veulent croire en un avenir de paix et de fraternité, mais qui parfois n’osent pas le dire en public par peur des représailles.

Et puis, il s’est passé quelque chose d’incroyable. À chaque fois que je finissais une phrase, des applaudissements et des cris éclataient dans la salle. Je voyais dans les yeux des gens une émotion sincère. Et à la fin de mon intervention, alors que je terminais sur un appel à la paix entre juifs et musulmans, toute la salle s’est levée pour m’applaudir. Un standing ovation que je n’aurais jamais osé imaginer !

Moi, qui pensais ne pas être à la hauteur, j’ai été portée par cette vague d’amour et de soutien.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées autour de moi pour m’embrasser, certains avaient les larmes aux yeux, me remerciant pour mes mots, pour mon courage. J’ai reçu des dizaines de cartes de visite, des mains se sont tendues, pour m’encourager dans mes projets.

Ce moment m’a bouleversée. J’y ai vu une lumière, une preuve que malgré les différences, malgré les épreuves, nous pouvons toujours trouver un chemin commun. Je veux être ce trait d’union entre musulmans et juifs, un modèle d’inspiration pour ceux qui n’osent pas encore parler.

Henda Ayari