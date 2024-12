Israël en guerre : Israël présente au Hamas un nouvel accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza

Selon les informations du Jerusalem Post, qui se base sur les dires deux responsables israéliens, Israël a remis au Hamas, par l’intermédiaire de médiateurs égyptiens, une version actualisée d’une proposition d’accord de cessez-le-feu qui implique la libération des 100 otages restants.

Le journal israélien indique que les points clés de la nouvelle proposition ont été finalisés lors d’une réunion avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à laquelle ont participé des ministres de haut rang et plusieurs responsables de la sécurité. Ces points ont été transmis aux services de renseignements égyptiens, qui les ont ensuite présentés aux représentants du Hamas au Caire.

La nouvelle proposition israélienne prévoit un cessez-le-feu avec le Hamas d’une durée de 42 à 60 jours. Durant cette période, le Hamas libérerait les femmes otages, les hommes de plus de 50 ans et les otages dans un état médical critique.

Le Jerusalem Post informe également qu’Israël, qui avait initialement exigé la libération de 33 personnes de ces groupes d’otages, a révisé ses attentes, estimant que certains otages pourraient ne plus être en vie. Cet accord de cessez-le-feu maintient aussi la volonté d’Israël de libérer des centaines de prisonniers palestiniens, y compris ceux condamnés à la prison à vie, en échange des otages.

« Nous attendons que les égyptiens nous informent de la réponse du Hamas. D’ici quelques jours, nous saurons si le Hamas est prêt à négocier dans le cadre que nous avons présenté ou non« , a déclaré un responsable israélien au Jerusalem Post.

Un autre responsable israélien a affirmé au Jerusalem Post que « les médiateurs égyptien et qatari pensent que le Hamas pourrait désormais accepter un accord de libération des otages et de cessez-le-feu, même s’il est partiel« .

La semaine dernière, un haut responsable du Hamas a déclaré à l’AFP que le groupe terroriste palestinien serait prêt à conclure un accord de cessez-le-feu avec Israël dans la bande de Gaza suite à l’entrée en vigueur, également la semaine dernière, d’un accord de cessez-le-feu entre l’État hébreu et le Liban. Le New York Times a aussi dévoilé récemment que certains dirigeants du Hamas envisagent un accord de cessez-le-feu à Gaza, dans le cadre duquel l’armée israélienne resterait temporairement dans le corridor Philadelphie situé au sud dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités