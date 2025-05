BARBARIE, HONTE, INACCEPTABLE…! Par René Taieb

Ces mots prononcés par le président Macron contre l’état d’Israel font que ces deux nations s’éloignent un peu plus chaque jour.

Macron refuse l’évidence et a choisi son camps. Mais il oublie que depuis le 7/10/23, date du terrible progrome en Israël, plus de 28.000 missiles ont été tirés contre Israël . Que plus de 8.800 missiles ont été tirés du Liban … heureusement qu’Israel dispose du dôme de fer car je vous laisse imaginer les terribles dégâts en vies humaines que cela aurait engendré .

Il oublie aussi que le Hamas a la réponse à cette guerre non voulue par Israël: Rendre tous les otages et les armes, la guerre s’arrêtera sur le champs.

Macron devrait bien plus s’attacher à redresser la France qui est dans le rouge économique. D’ailleurs le FMI demande des mesures drastiques pour combler son déficit. Cette France qui a le ratio de dépenses publiques le plus élevé de l’Union Européenne.

La France devient un pays de seconde zone. Depuis 30 ans, on a mis la poussière sous le tapis en refusant de voir la vérité en face, voilà le triste résultat. École, justice, économie, sécurité,… plus rien ne va!

Macron n’est que le suivant de ceux qui ont abîmé notre belle France…depuis des dizaines d’années.

Le pronostic vital de la France est-il engagé ??