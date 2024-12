Israel Actualités: Les soldats de Tsahal accusent les Casques bleus de l’ONU de soutenir les terroristes du Hezbollah

dans un contexte de violations croissantes du cessez-le-feu

« Si nous laissons ces villages à la FINUL pour qu’ils soient gérés, tout redeviendra comme avant, rien ne changera », déclare un soldat israélien

Alors qu’Israël et le Hezbollah mettent en œuvre un fragile accord de cessez-le-feu, des questions refont surface sur l’échec des forces de maintien de la paix des Nations Unies (ONU) à appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU et sur la question de savoir si leur présence continue continuera à favoriser le groupe terroriste soutenu par l’Iran.

Le cessez-le-feu, négocié par les Etats-Unis et la France, est entré en vigueur le 27 novembre et vise à mettre un terme à plus d’un an de conflit entre Israël et le Hezbollah. Selon ses termes, le Hezbollah doit se retirer du nord du fleuve Litani et les forces israéliennes se retireront du sud du Liban dans les 60 jours. L’accord constitue une étape importante mais il est confronté à des défis immédiats, les deux parties accusant l’autre de violations. Dans ce contexte, le rôle de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) fait l’objet d’un examen approfondi.

Lundi, le Hezbollah a lancé deux projectiles sur le mont Dov, dénonçant des violations israéliennes du cessez-le-feu. En réponse à ces tirs, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré en hébreu sur X : « Les tirs du Hezbollah vers le mont Dov constituent une grave violation du cessez-le-feu, et Israël ripostera avec force. Nous sommes déterminés à continuer de faire respecter le cessez-le-feu et à répondre à toute violation du Hezbollah, qu’elle soit mineure ou grave. »

L’accord de cessez-le-feu est mis en œuvre sous l’égide d’un comité de surveillance composé de cinq pays, dirigé par les États-Unis, chargé de superviser le processus de désescalade – un arrangement que l’envoyé américain Amos Hochstein a qualifié de « changement radical » dans la lutte contre les limitations de longue date.

Javed Ali, ancien responsable américain de la lutte antiterroriste et professeur associé à la Gerald R. Ford School of Public Policy de l’Université du Michigan, a souligné les difficultés rencontrées par la FINUL pour faire respecter la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU. « Les mêmes problèmes risquent de se manifester à nouveau dans le cadre de la version révisée de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, même si dans sa version actuelle, l’armée libanaise et la FINUL seront toutes deux chargées de superviser la mise en œuvre de la résolution et de veiller à ce que le Hezbollah ne soit pas en mesure de violer ses termes ou de reconstruire une infrastructure opérationnelle au sud du fleuve Litani qui pourrait à nouveau menacer Israël . »

Ali a également cité les échecs historiques des opérations de maintien de la paix de l’ONU, comme celles menées en Somalie, au Rwanda et dans les Balkans, comme exemples de mise en garde. « Au cours des dernières décennies, on a pu observer d’autres exemples des limites des éléments de maintien de la paix de l’ONU dans leur capacité à empêcher l’éclatement ou l’escalade dramatique d’un conflit armé entre des combattants dans des pays tout aussi petits et aux divisions ethniques, tribales ou religieuses complexes. »

Une patrouille de la FINUL passe devant l’épave d’une voiture qui a été la cible d’une frappe israélienne tôt le 2 mars 2024, près de la ville de Naqoura, dans le sud du Liban. (AFP via Getty Images)

Un documentaire tourné dans le village de Houla, au sud du Liban, quelques semaines avant le cessez-le-feu, montre des soldats de réserve israéliens se déplaçant avec précaution de maison en maison, nettoyant chaque pièce à mesure qu’ils avancent dans un bastion du Hezbollah . Des coups de feu éclatent soudainement, obligeant les soldats à se mettre à couvert alors que les terroristes du Hezbollah tirent sur eux depuis les maisons voisines. Les échanges s’intensifient, les balles fendant l’air, lorsqu’un spectacle inattendu laisse les soldats stupéfaits : un convoi de la FINUL fonce droit dans la zone de combat.

Le véhicule blanc de l’ONU a traversé la route séparant les soldats israéliens des combattants du Hezbollah, s’arrêtant au milieu de la fumée et du chaos. Un soldat de la FINUL en est sorti, apparemment inconscient de la bataille qui menaçait de mettre sa vie en danger. “C’était une surprise totale. Les soldats de Tsahal étaient choqués”, a déclaré Itai Anghel, un journaliste israélien intégré aux Forces de défense israéliennes (FDI). “Le moment de l’arrivée du convoi, ainsi que son itinéraire, ont fait suspecter aux soldats une coordination avec le Hezbollah”.

Le drapeau palestinien et le drapeau du Hezbollah flottent au vent sur un mât alors que les soldats de la paix de la FINUL patrouillent la zone frontalière entre le Liban et Israël sur la colline de Hamames dans la région de Khiyam au sud du Liban, le 13 octobre 2023. (Photo de JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

Anghel, un reporter de guerre chevronné travaillant pour l’émission de télévision israélienne “Uvda”, a décrit cette scène étrange. “Ce n’était pas ma première fois à Houla. J’avais documenté la bataille ici pendant la deuxième guerre du Liban il y a 18 ans, mais cette fois-ci, c’était pire”, a-t-il déclaré. “Une maison sur deux ou trois dans le village était remplie d’armes – lance-roquettes, roquettes, tunnels – toutes destinées à prendre d’assaut les villages israéliens situés à quelques kilomètres de là”.

Alors que la bataille faisait rage, Anghel a pu constater la frustration des soldats face à la présence de la FINUL . « Ils ne leur font pas confiance », a-t-il déclaré à Fox News Digital. « Un soldat m’a même dit : “Si nous laissons ces villages à la FINUL, tout redeviendra comme avant, rien ne changera.” »

Un responsable de l’armée israélienne a déclaré à Fox News Digital que durant les 14 mois de combats au Sud-Liban, « nous avons vu le Hezbollah utiliser des convois de l’ONU pour se rapprocher de la frontière – une voiture du Hezbollah est entrée dans le convoi et les a suivis pour recueillir des renseignements en toute sécurité. Des caméras utilisées par le Hezbollah ont même été trouvées sur les clôtures des installations de la FINUL. Dans un cas, nous avons découvert un tunnel massif à quelques mètres seulement d’une base de la FINUL. Pensez au bruit et aux efforts nécessaires pour creuser un tunnel dans la pierre – il est impossible qu’ils ne le sachent pas. »

Un ancien combattant des unités spéciales de Tsahal, qui a demandé à garder l’anonymat, a décrit ce dont il a été témoin pendant son service dans le sud du Liban. « Nous voyions la FINUL d’un côté et le Hezbollah à quelques mètres de l’autre », a-t-il déclaré. « Au fil du temps, le Hezbollah est devenu plus audacieux, installant des tentes juste à la frontière. Tout le monde a joué le jeu – ils savaient que le Hezbollah était là, se promenant librement parmi eux. Et rien n’a été fait. »

La FINUL a répondu aux critiques en soulignant son mandat limité. « La mise en œuvre de la résolution 1701 relève de la responsabilité des parties, du Liban et d’Israël », a déclaré Andrea Teneti, porte-parole de la FINUL. « La FINUL soutient la mise en œuvre par les parties, surveille et signale les violations. Nous n’avons pas le mandat de faire appliquer la résolution, ni de désarmer le Hezbollah par la force. »

Le porte-parole a souligné que la période de stabilité sans précédent de 2006 à 2023 était une preuve des contributions de la FINUL, malgré le fait que les deux parties n’aient pas honoré leurs obligations. La FINUL a reconnu que la prolifération des armes hors du contrôle de l’État dans le sud du Liban restait une violation de la résolution 1701, ajoutant : « L’élimination des armes non autorisées ne peut être obtenue que par la pleine mise en œuvre de la résolution 1701. Il n’y a pas de solution militaire. »

