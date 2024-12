Israël en guerre : Israël Katz prévient qu’Israël pourrait cibler l’État libanais si le cessez-le-feu au Liban échoue

Lors d’une visite à la frontière nord, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz a déclaré qu’en cas d’échec du cessez-le-feu en cours au Liban, la réponse de l’État hébreu pourrait potentiellement aller au-delà du simple ciblage du Hezbollah.

Le ministre israélien a affirmé qu’Israël « travaillerait de toutes ses forces » pour faire respecter les termes de la trêve, promettant « une réponse maximale et une tolérance zéro ».

« Hier, c’était le premier test, le Hezbollah a tiré sur le mont Dov. Nous avons réagi avec force et c’est exactement ce que nous allons faire« , a indiqué Israël Katz.

Le ministre israélien de la Défense a aussi appelé le gouvernement libanais à veiller à ce que les forces armées libanaises remplissent l’obligation du Liban en vertu du cessez-le-feu de maintenir les forces du Hezbollah au nord du fleuve Litani et de démanteler l’infrastructure du groupe terroriste libanais.

Israël Katz a ajouté que si le gouvernement libanais n’y parvient pas, l’accord s’effondrera, et que dans ce cas, « il n’y aura plus d’exemption pour l’État libanais« .

« Si jusqu’à présent, nous avons fait la distinction entre l’État libanais et le Hezbollah, et entre Beyrouth dans son ensemble et Dahiyeh, que nous avons frappé très durement, ce ne sera plus le cas », a averti Israël Katz.

Ces déclarations constituent la menace la plus explicite qu’un haut responsable de la défense israélienne ait jamais formulée à l’encontre de l’État libanais dans son ensemble. Elles interviennent également après que le Hezbollah a violé hier soir le cessez-le-feu en tirant deux obus de mortier vers la région du mont Dov lundi soir et que l’armée israélienne a répondu quelques heures plus tard par des frappes aériennes de grande envergure pour dissuader de telles violations.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités