Israël en guerre : un accord de cessez-le-feu à Gaza pourrait être conclu avant l’investiture de Donald Trump

Selon les informations du média qatari Al-Araby Al-Jadeed, il existe une forte probabilité qu’un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza puisse être conclu avant l’entrée en fonction à la présidence des États-Unis de Donald Trump, le 20 janvier prochain.

Le journal qatari indique que l’Égypte, l’un des principaux médiateurs concernant cet accord, disposerait d’une « garantie américaine » qui permettrait de résoudre les questions liées à l’établissement de l’administration de Gaza, afin de progresser sur l’accord de cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne. Cette garantie serait similaire à ce qui s’est récemment produit au Liban et qui a conduit à un accord de cessez-le-feu.

Al-Araby Al-Jadeed, qui se base sur les dires de sources égyptiennes, affirme également que le Hamas aurait fait des concessions et se serait montré plus souple concernant sa demande de retrait israélien de Gaza.

Cette information intervient après que le président américain élu, Donald Trump, a affirmé hier dans un post publié sur son réseau social Truth, que « si les otages ne sont pas libérés avant le 20 janvier, le prix à payer sera terrible au Moyen-Orient et pour les responsables qui ont perpétré ces atrocités contre l’humanité ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités