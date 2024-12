Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent sept terroristes du Hamas à Gaza qui ont participé aux massacres du 7 octobre

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui dans un communiqué que les combattants de Tsahal ont éliminé, lors des opérations dans la bande de Gaza au cours des deux dernières semaines, sept terroristes du Hamas impliqués dans les massacres du 7 octobre.

Tsahal a dévoilé le nom des sept terroristes palestiniens : Abdel Razak un terroriste du Hamas qui a simultanément servi comme ingénieur dans la brigade du camp du centre et dans la force Nukhba qui a attaqué Israël le 7 octobre ; Marzouk Alhour, Ma’az Alhour et Maad Abu Garboa trois terroristes du Hamas qui faisaient partie d’un des groupes qui a attaqué Israël le 7 octobre ; Abd Abu-Awd Yousri et Omar Abu-Abdullah deux terroristes du Hamas qui ont envahi Israël le 7 octobre ; Ahmed Zahad terroriste la force Nukhba qui a attaqué Israël le 7 octobre.

En outre, l’armée israélienne a également indiqué que les soldats israéliens ont mené plusieurs raids ciblés dans la bande de Gaza, au cours desquels ils ont démantelé des sites terroristes militaires du Hamas, notamment des structures militaires, des postes d’observation et des positions de snipers.