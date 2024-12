Israël en guerre : le Hamas et le Fatah s’allient pour administrer la bande de Gaza après la guerre

Le journal qatari Al-Araby Al-Jadeed a publié aujourd’hui un document montrant l’accord du comité qui administrera la bande de Gaza après la guerre, suite aux discussions entre les délégations du Hamas et du Fatah qui ont eu lieu samedi dernier au Caire.

Selon le texte de document, qui doit encore être approuvé par le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le comité sera composé d’experts de divers domaines qui géreront l’enclave palestinienne à la fois depuis Gaza mais aussi depuis les territoires de l’Autorité palestinienne. Le comité fonctionnera également sous la supervision des États-Unis.

Le document de deux pages décrit le rôle du comité en tant qu’autorité dirigeante responsable de tous les secteurs, notamment en ce qui concerne la santé, l’économie, l’éducation, l’agriculture, les services essentiels et les efforts de reconstruction. Il souligne également la constitution du comité en tant qu’organe de consensus national fonctionnant selon les lois et règlements de l’État palestinien.

Le comité sera composé de 10 à 15 membres reconnus pour leur intégrité, leur expérience et leur transparence. Sa structure organisationnelle comprend un président, un vice-président, des responsables de l’aide, de l’éducation, de la santé et de l’économie, un coordinateur de la gouvernance locale, un directeur de la reconstruction et un agent de liaison pour la communication avec les organismes locaux et internationaux.

Le document énonce six principes fondamentaux pour la création du comité. Le premier point met l’accent sur le maintien de l’intégrité territoriale de « l’État palestinien occupé dans les frontières de 1967, y compris la Cisjordanie, Jérusalem et Gaza ». Le deuxième point met l’accent sur la coordination entre le gouvernement palestinien basé en Cisjordanie et le comité de la bande de Gaza.

Le troisième point affirme l’alignement du comité sur le cadre politique palestinien plus large, rejetant toute séparation de Gaza des autres territoires palestiniens. Le quatrième point appelle à la sélection de personnalités nationales indépendantes et qualifiées pour mener à bien les tâches du comité.

Le cinquième point vise à gérer toutes les autorités locales de Gaza de manière à ce qu’elles soient bénéfiques pour la population palestinienne. Enfin, le sixième point stipule que le comité fonctionnera à Gaza jusqu’à ce que « les raisons de sa création soient résolues, que des élections générales soient organisées ou qu’une autre solution convenue soit adoptée ».

Néanmoins, malgré l’accord qui se dessine, la création du comité dépend non seulement de l’approbation de Mahmoud Abbas, mais aussi à la reconnaissance par le Hamas de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) comme seul représentant national du peuple palestinien. Si le président de l’AP approuve les principes du document, un décret présidentiel les officialisera.

Par ailleurs, Israël dispose de 24 heures pour répondre et exposer ses raisons s’il devait rejeter cet accord.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités