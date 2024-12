Israel Actualités: Des navires de la marine américaine repoussent une attaque des Houthis dans le golfe d’Aden

Deux destroyers de la marine américaine ont repoussé une attaque des rebelles houthis soutenus par l’Iran contre des navires américains au cours du week-end, a déclaré le commandement central américain (CENTCOM).

« Les destroyers de la marine américaine USS Stockdale et USS O’Kane ont réussi à neutraliser une série d’armes lancées par les Houthis alors qu’ils traversaient le golfe d’Aden, du 30 novembre au 1er décembre », a déclaré le commandement central américain dans un communiqué. « Les destroyers escortaient trois navires marchands appartenant aux États-Unis, exploités et battant pavillon américain et les attaques imprudentes n’ont fait aucun blessé ni aucun dommage aux navires, civils ou navals américains ».

« Les destroyers ont engagé et vaincu avec succès trois missiles balistiques anti-navires, trois systèmes aériens sans pilote d’attaque à sens unique et un missile de croisière anti-navire, assurant la sécurité des navires et de leur personnel, ainsi que des navires civils et de leurs équipages », poursuit le communiqué.

« Ces actions reflètent l’engagement continu des forces du CENTCOM à protéger le personnel américain, les partenaires régionaux et le transport maritime international contre les attaques des Houthis soutenus par l’Iran », a ajouté le CENTCOM.

L’attaque est survenue quelques semaines après que les forces américaines ont mené des frappes de représailles contre des installations de stockage d’armes des Houthis au Yémen.

Les installations ciblées à la mi-novembre étaient toutes situées dans des territoires contrôlés par les Houthis et abritaient une variété d’armes conventionnelles avancées utilisées par les Houthis pour cibler les navires militaires américains et internationaux – ainsi que civils – se déplaçant dans la mer Rouge et le golfe d’Aden.

