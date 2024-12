Israël en guerre : le Hezbollah viole le cessez-le-feu au Liban en tirant des tirs de mortiers vers le mont Dov

L’armée israélienne a confirmé aujourd’hui que le Hezbollah a violé l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban en tirant deux obus de mortier vers la région du mont Dov, sans faire de victimes.

Dans un communiqué, le Hezbollah a revendiqué la responsabilité d’avoir ciblé une position de Tsahal dans la région du mont Dov, tout en accusant Israël d’avoir violé les termes du cessez-le-feu par des frappes militaires et des vols non autorisés au-dessus de l’espace aérien libanais, y compris celui de Beyrouth.

Peu après l’incident, les médias libanais ont déclaré qu’Israël avait attaqué la région de Nabatiyeh, dans le sud du Liban, faisant plusieurs dommages collatéraux.

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a réagi à cette violation grave du Hezbollah dans un post sûr son compte X (anciennement Twitter) affirmant que « les tirs du Hezbollah constituent une grave violation du cessez-le-feu, et Israël répondra avec force« .

« Nous sommes déterminés à continuer à faire respecter le cessez-le-feu et à riposter à chaque violation du Hezbollah, qu’elle soit mineure ou majeure« , a ajouté le premier ministre israélien.

Cet incident grave du Hezbollah intervient après que l’envoyé spécial américain et coordinateur des affaires énergétiques internationales, Amos Hochstein, qui a négocié l’accord de cessez-le-feu au Liban, a récemment accusé Israël de violations de cessez-le-feu dans un message adressé à ses homologues à Jérusalem.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités