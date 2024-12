Israel Actualités:La France insoumise rejoint officiellement le mouvement BDS contre Israël

La France insoumise (LFI) vient d’annoncer son adhésion officielle à la campagne internationale de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) contre Israël. Dans son communiqué, le parti d’extrême gauche justifie cette prise de position par la nécessité de répondre à ce qu’il qualifie de “génocide” à Gaza et dénonce “la colonisation et l’apartheid imposés par l’État d’Israël”. LFI soutient que, depuis 1948, Israël “viole impunément le droit international” et ignore les résolutions condamnant ses politiques.

Le mouvement BDS, lancé en 2005 par plus de 170 organisations de la société civile palestinienne, prône des actions de boycott économique et politique contre les institutions et entreprises jugées “complices” de la politique israélienne. Il vise notamment à dénoncer la “colonisation des territoires occupés et à défendre le droit au retour des réfugiés palestiniens”. Cette adhésion marque un tournant significatif pour LFI, qui devient ainsi le premier grand parti politique français à soutenir officiellement le mouvement BDS. Le parti présente cette décision comme “un acte de solidarité concret” reflétant sa vision d’une “France indépendante au service de la paix”. Cette prise de position risque de susciter de vives réactions dans le paysage politique français, où le mouvement BDS fait l’objet de controverses juridiques et politiques depuis plusieurs années.

Israel Actualités Source I24news