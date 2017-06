Israël: avancée de projets de 1.500 logements

Israël a décidé de faire avancer des projets pour la construction de 1.500 logements de colons en Cisjordanie occupée, portant à plus de 3.000 le nombre d’unités d’habitation recevant une approbation intermédiaire en deux jours, a indiqué aujourd’hui la Paix maintenant. Cette décision rendue publique par l’ONG israélienne anticolonisation est prise en pleine période anniversaire de la guerre israélo-arabe des Six Jours, marquant le début de l’occupation et de la colonisation des Territoires palestiniens.

Source : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/06/08/97001-20170608FILWWW00084-israel-avancee-de-projets-de-1500-logements.php