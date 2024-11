Israël en guerre : Amos Hochstein est aujourd’hui à Beyrouth pour discuter d’un cessez-le-feu entre le Liban et Israël

L’envoyé spécial américain et coordinateur des affaires énergétiques internationales, Amos Hochstein, est arrivé aujourd’hui à Beyrouth pour procéder à des discussions avec des responsables libanais concernant la mise en place d’un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël.

L’arrivée de l’envoyé américain à Beyrouth intervient au lendemain des informations dévoilées par la chaîne de télévision libanaise LBCI, selon lesquelles le gouvernement libanais et le Hezbollah auraient donné leur accord à la proposition américano-israélienne de cessez-le-feu au Liban.

Lors de sa visite diplomatique à Beyrouth, Amos Hochstein devrait rencontrer le président du Parlement libanais Nabih Berri, le premier ministre Najib Mikati et le commandant en chef de l’armée Joseph Aoun.

Les termes de cet accord de cessez-le-feu prévoient une période de mise en œuvre de 60 jours. Durant le cessez-le-feu, le Hezbollah ne doit pas avoir de présence armée dans la zone comprise entre la frontière libano-israélienne et le fleuve Litani, qui coule à environ 30 km au nord de la frontière.

L’armée libanaise se déploierait vers le sud du Liban. Les forces de Tsahal maintiendront également leur présence dans le sud du pays durant cette période, mais avec un dispositif modifié.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités