Israël en guerre : les forces de Tsahal découvrent un stock d’armes russes en possession du Hezbollah au sud du Liban

Selon les informations du Wall Street Journal, lors des opérations terrestres au sud du Liban, des soldats de Tsahal ont découvert plusieurs stocks d’armes russes en possession des terroristes du Hezbollah.

Le journal américain précise que certaines de ces armes russes ont été fabriquées récemment, mais aussi en 2020, comme les missiles antichars Kornet, qui ont été transportés depuis la Russie, via la Syrie et jusqu’au sud du Liban ces dernières années.

Le Wall Street Journal explique également que les dirigeants militaires israéliens savaient que le Hezbollah possédait des armes de fabrication russe, mais l’opération terrestre a permis aux services de défense israéliens de découvrir dans quelle mesure des armes de fabrication russe étaient fournies au Hezbollah.

En raison de l’incapacité d’Israël à accéder aux zones du sud du Liban depuis 2006, l’armée israélienne n’était pas pleinement consciente des capacités du Hezbollah. Israël savait donc que le Hezbollah détenait des armes datant de l’ère soviétique, qui étaient moins sophistiquées.

Le quotidien américain révèle aussi que les missiles antichars Kornet sont fréquemment utilisés dans les attaques contre les soldats de Tsahal. D’autres armes de fabrication russe saisies par Israël dans le sud du Liban comprendraient des systèmes de missiles antichars guidés, tels que Metis, Konkurs, Fagots et Saggers. Ces armes ont été trouvées à moins d’un kilomètre à l’intérieur du sud du Liban.

En outre, le Wall Street Journal estime que 60 à 70 % des armes saisies par Israël au début de l’opération étaient de fabrication russe.

Eliran COHEN pour Israel Actualités