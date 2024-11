Israël en guerre : les forces de Tsahal saisissent à Gaza des documents détaillant le financement de longue date du Hamas par l’Iran

Le Centre d’information israélien sur le renseignement et le terrorisme, Meir Amit, a publié aujourd’hui un rapport qui dévoile que durant les opérations terrestres de Tsahal dans la bande de Gaza, les soldats israéliens ont saisis des reçus et des relevés de transferts d’argent de l’Iran vers le Hamas, totalisant des dizaines de millions de dollars par an au cours des deux dernières décennies.

Le centre israélien indique également que parallèlement à la découverte de ces documents, l’interrogatoire de terroristes du Hamas capturés pendant la guerre ont fourni aux enquêteurs du Shin Bet des informations supplémentaires sur cette affaire.

« L’Iran est le principal soutien stratégique du Hamas depuis 2014, fournissant des équipements militaires et une formation ainsi qu’une aide financière s’élevant à des centaines de millions de dollars pour la direction du mouvement et son aile militaire. De hauts responsables du Hamas ont aussi remercié publiquement Téhéran pour avoir fourni des armes permettant des attaques au plus profond du territoire israélien« , affirme Meir Amit dans son rapport.

En plus de soutenir les aspects militaires des activités du Hamas, les documents révèlent que l’influence iranienne s’étend également au soutien d’autres organisations terroristes dans la bande de Gaza et au financement de projets civils, éducatifs et culturels à Gaza.

Par ailleurs, Les documents fournissent de nouvelles informations concernant l’implication de l’Iran dans la préparation du Hamas à l’attaque du 7 octobre, y compris la coordination avec le Hezbollah et l’état de préparation de l’organisation terroriste basée à Gaza sur la scène libanaise.

Plus préoccupant encore, les documents saisis dévoilent le processus stratégique de l’Iran visant à établir une présence et à étendre son influence sur le Hamas en particulier et sur la bande de Gaza en général.

Ce processus semble avoir été mené à bien grâce à un financement iranien important, dont une partie a été consacrée à des programmes civils, renforçant la dimension chiite au sein de la société sunnite de Gaza (« chiisation ») et influençant la prise de décision du Hamas en contrôlant les ressources financières et en facilitant d’importants achats d’armes.

En outre, le rapport de Meir Amit révèle des relevés de transferts financiers montrant que, par exemple, en 2019, l’Iran a transféré 42 millions de dollars à l’aile militaire du Hamas à Gaza, et en 2020, selon les documents saisis, 12 millions de dollars ont été transférés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités