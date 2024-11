Israël en guerre : le département du Trésor américain impose des sanctions à six hauts responsables du Hamas

Le département du Trésor américain a déclaré aujourd’hui dans un communiqué avoir imposé des sanctions à six hauts responsables du Hamas. Le département américain indique dans son communiqué que les sanctions visent les représentants du groupe terroriste à l’étranger, un haut responsable de l’aile militaire du Hamas ainsi que des personnes impliquées dans le soutien aux efforts de collecte de fonds pour le groupe islamique et à la contrebande d’armes à Gaza.

« Le Hamas continue de s’appuyer sur des responsables clés qui conservent apparemment des rôles légitimes et publics au sein du groupe, mais qui facilitent leurs activités terroristes, représentent leurs intérêts à l’étranger et coordonnent le transfert d’argent et de biens vers Gaza. Le Trésor reste déterminé à perturber les efforts du Hamas pour obtenir des revenus supplémentaires et à demander des comptes à ceux qui facilitent les activités terroristes du groupe terroriste« , a déclaré le sous-secrétaire par intérim du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Bradley Smith, dans le communiqué.

Parmi les personnes ciblées figurait Abd al-Rahman Ismail abd al-Rahman Ghanimat, un membre de longue date de l’aile militaire du Hamas qui est désormais basé en Turquie. Le Trésor américain accuse ce terroriste d’être impliqué dans de multiples attentats terroristes réussis.

Deux autres responsables du Hamas basés en Turquie, un membre basé à Gaza qui a participé aux engagements du Hamas avec la Russie, et un dirigeant autorisé à parler publiquement au nom du groupe islamique et qui supervisait auparavant les passages frontaliers à Gaza, figurent également parmi les personnes ciblées par le département du Trésor américain.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités