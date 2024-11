Israël en guerre : Antony Blinken affirme que le Qatar a renvoyé le Hamas de Doha, car il ne veut pas parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza

Lors d’une conférence de presse à Bruxelles, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a révélé que le Qatar a demandé aux responsables du Hamas de quitter Doha, car le groupe terrorise palestinien ne souhaite pas avancer sur un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

« Nous travaillons, comme vous le savez, pour essayer de parvenir à un accord sur la libération des otages et un cessez-le-feu. Le Hamas a tragiquement démontré qu’il n’allait pas s’engager sur cette voie malgré les efforts renouvelés que nous avons déployés ces dernières semaines. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Qatar leur a demandé de quitter Doha », a déclaré Antony Blinken.

Samedi, Le Qatar a nié avoir donné un tel ordre lorsqu’il a annoncé qu’il suspendait sa participation aux négociations concernant un cessez-le-feu à Gaza. Il a imputé à la fois à Israël et au Hamas l’absence de progrès, expliquant qu’il ne reprendrait les négociations que lorsque le Hamas et Israël montreraient qu’ils étaient déterminés à conclure un accord.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités