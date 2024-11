Israël en guerre : le président turc Erdogan annonce qu’il souhaite que la Turquie rompe ses relations commerciales avec Israël

Lors d’un sommet sur le climat en Azerbaïdjan, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie doit rompre complètement ses relations commerciales avec l’État d’Israël.

« Il ne fait aucun doute que la Turquie va porter un coup dur à Israël en cessant ses activités commerciales avec ce pays. Des efforts diplomatiques coordonnés doivent être déployés pour pousser Israël dans ses retranchements « , a déclaré le président turc.

Néanmoins, selon les informations du site israélien Israel Hayom, les responsables israéliens minimisent la déclaration du président Erdogan. Selon des sources politiques qui ont discuté avec le site d’information israélien, contrairement à ce qu’affirme le dirigeant turc, les relations entre Israël et la Turquie n’ont pas changé.

Selon eux, Recep Tayyip Erdogan faisait référence à la cessation des relations commerciales. En fin de compte, il n’y a pas de rupture totale des liens, comme en témoigne le fait que des personnels diplomatiques travaillent dans les deux pays.

La déclaration du président turc Erdogan s’ajoutent aux propos virulents qu’a tenu régulièrement le dirigeant turc contre Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza.

Depuis le début du conflit, le président de la Turquie a multiplié les saillies haineuses à l’encontre d’Israël, affirmant, entre autres, regretter d’avoir serré la main de Benjamin Netanyahu à New-York, en déclarant que l’armée israélienne se conduit avec une inhumanité dans la bande de Gaza, en affirmant qu’Israël était un état terroriste, en comparant le premier ministre israélien à Adolf Hitler, et en le menaçant également de « l’envoyer rejoindre Allah ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants ou décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités