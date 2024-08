Israël en guerre : Antony Blinken affirme que « le sort des otages est entre les mains de Yahya Sinwar «

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a déclaré hier que Yahya Sinwar a maintenant le dernier mot concernant l’acceptation par le Hamas d’un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Cette affirmation intervient dans un contexte ou Yahya Sinwar vient d’être nommé chef du bureau politique du Hamas, en remplacement à Ismaïl Hanyeh, éliminé la semaine dernière dans sa résidence à Téhéran.

« Comme c’est le cas depuis un certain temps, cela dépend vraiment de lui« , a indiqué Antony Blinken.

Le secrétaire d’État américain a également précisé que » les négociations ont atteint leur stade final et nous sommes convaincus qu’elles devraient aboutir très, très bientôt« .

La proposition de cessez-le-feu actuel prévoit un accord en trois phases qui verrait la libération de 115 otages israéliens en échange d’une trêve des combats dans la bande de Gaza et de la libération des terroristes palestiniens des prisons israéliennes.

Entre 18 et 32 ​​otages seraient libérés au cours de la première phase, qui devrait durer six semaines, alors que les deux parties négocient la question d’un cessez-le-feu permanent à Gaza mettant fin à la guerre.

Par ailleurs, Les États-Unis espèrent qu’un tel cessez-le-feu mettra aussi fin aux violences transfrontalières simultanées entre l’armée israélienne et le Hezbollah le long de la frontière nord d’Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 115 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités