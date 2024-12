Israël en guerre : Antony Blinken exhorte le Hamas d’accepter « maintenant » l’accord de cessez-le-feu à Gaza

Dans une interview accordée à Bloomberg, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza pourrait « logiquement » se produire.

« Je dis cela avec toute la prudence qui accompagne cette déclaration, car nous avons été très proches auparavant. Mais ce qui a changé, c’est que le Hamas sait que la cavalerie ne viendra pas à la rescousse. Pendant des mois et des mois, il a espéré qu’il déclencherait une guerre plus large avec le Hezbollah, avec l’Iran, avec des groupes affiliés à l’Iran, qui viendraient créer davantage de problèmes avec Israël sur davantage de fronts et aideraient le Hamas à perdurer. Nous savons maintenant que cela n’est pas en train d’arriver, ils savent que cela n’est pas en train d’arriver, en raison du travail très important qui a été fait avec nous et avec d’autres pour faire face aux attaques iraniennes sans précédent contre Israël, pour faire face au Hezbollah, donc je pense que cela a concentré les esprits au sein du Hamas sur la nécessité de conclure cet accord« , a affirmé Antony Blinken.

Le secrétaire d’État américain a également souligné la difficulté des négociations de haut niveau et a déclaré que l’accord « peut encore évoluer dans l’autre sens », mais a noté les efforts déployés par les États-Unis pour parvenir à ces fins.

Antony Blinken a aussi indiqué que « la question fondamentale à l’heure actuelle est : le Hamas est-il enfin prêt à dire oui ? Si c’est le cas, nous récupérerons les otages. Nous obtiendrons un cessez-le-feu. Nous obtiendrons une amélioration immédiate et spectaculaire de la vie des enfants, des femmes et des hommes palestiniens qui sont pris dans ces horribles tirs croisés depuis le 7 octobre, orchestrés par le Hamas. S’ils prétendent vraiment se soucier du peuple palestinien, ils diront oui et le feront maintenant ».

Ces déclarations du secrétaire d’État américain interviennent au milieu de plusieurs informations de divers médias qui confirment que les négociations concernant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont arrivées à la phase finale.

Hier, deux sources du Hamas ont indiqué au média libanais Al-Akhbar que « l’état des négociations en cours à Doha est excellent, la majorité des questions en suspens étant résolues, ce qui laisse penser que nous sommes très proches de parvenir à un accord ».

Mercredi, le Washington Post a révélé que le Hamas avait cédé à ses exigences sur la fin de la guerre, notamment au sujet du retrait des troupes israéliennes dans la bande de Gaza. Un responsable du Hamas avait également déclaré au média saoudien Asharq Al-Awsat que si aucun problème ne survient, un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza pourrait être signé d’ici la fin de la semaine.

L’agence de presse londonienne Reuters a aussi annoncé mardi que le premier ministre israélien était en route pour le Caire afin de mener des négociations sur l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui devrait être signé dans les prochains jours. Cette information a été peu après démenti par le porte-parole de Benjamin Netanyahu, Omer Dostri.

Lundi, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré qu’un accord sur la libération des otages était plus proche que jamais.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités