Israël en guerre : l’accord de cessez-le-feu à Gaza pourrait rentrer en vigueur début 2025

Le journal saoudien Asharq al-Awsat révèle aujourd’hui que les négociations sur l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza pourrait se conclure cette semaine lors des réunions qui se tiendront cette semaine au Caire et à Doha.

Asharq al-Awsat indique que le but de ces réunions est de combler les désaccords qui subsistent durant les discussions entre Israël et le Hamas sur l’accord de cessez-le-feu. Si les désaccords sont comblés, l’accord entrera en vigueur début 2025.

Une source palestinienne a également informé le journal saoudien que de nouvelles revendications sont survenues durant les négociations : le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu exigerait la libération de 11 otages les plus jeunes, en plus des 23 déjà convenus ; en échange, le Hamas demanderait, en échange, la libération de 200 à 300 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

La semaine dernière, des sources du Hamas ont déclaré au média libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, que les exigences d’Israël, pour que le Hamas lui fournisse une liste des noms de tous les prisonniers vivants et décédés, et que pour que les soldats de Tsahal détenus en otage à Gaza soient inclus dans les listes de prisonniers qui répondent aux critères de la phase humanitaire, étaient les deux principaux obstacles restant dans les négociations sur l’accord de cessez-le-feu.

Vendredi, le Washington Post a affirmé que le Hamas a également exigé, durant les négociations sur l’accord de cessez-le-feu à Gaza, la libération du terroriste palestinien le plus important détenu dans les prisons israéliennes : Marwan Barghouti. Israël s’est fortement opposé à cette demande du groupe islamique palestinien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités