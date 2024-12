Israël en guerre : les milices irakiennes pro-iraniennes vont cesser leurs actions contre Israel

Israël en guerre : les milices irakiennes pro-iraniennes vont cesser leurs actions contre Israël

Le journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a révélé aujourd’hui que les milices terroristes pro-iraniennes basées en Irak auraient conclu un accord pour cesser leurs actions contre Israël.

Le média libanais affirme que le chef de la milice irakienne « Noujaba » (un groupe terroriste désigné par les États-Unis) a confirmé que les milices irakiennes avaient conclu un accord avec le premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani selon lequel « les factions irakiennes ont décidé de ne pas interférer dans les affaires syriennes et de suivre la situation à distance, en plus d’attendre de connaître les orientations du président élu américain, Donald Trump, et sa politique à l’égard du Moyen-Orient, en particulier de l’Iran ».

Le leader terroriste de la milice Noujaba a également indiqué que le mouvement irakien cesserait également toutes les opérations militaires contre Israël.

Par ailleurs, le porte-parole des brigades irakiennes terroristes Sayyed al-Shuhada, Kazem al-Fartousi, a déclaré à Al-Akhbar que « les circonstances déterminent les positions des factions, et le principe de l’unité des arènes n’est pas lié à une alliance temporaire entre les factions de l’axe de résistance, mais plutôt à une question de principe et de doctrine, et quelles que soient les pertes, les factions irakiennes n’ont pas abandonné et n’abandonneront pas le principe de l’unité des arènes. »

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités