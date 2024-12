Israël en guerre : l’Iran envisagerait de faire passer clandestinement des armes au Hezbollah via des voies aériennes vers le Liban

Selon les informations du Times, qui cite les dires d’une source proche du dossier, L’Iran envisage de faire passer en contrebande des armes au Hezbollah par voie aérienne vers le Liban, car les voies terrestres qu’il utilisait auparavant en Syrie ne sont plus praticables.

Le journal américain ajoute qu’avec la reprise des vols entre Téhéran et Beyrouth, la République islamique iranienne pourrait chercher à faire de la capitale libanaise un centre de livraisons, alors depuis près d’un mois maintenant, le Liban a signé un accord de cessez-le-feu avec l’État d’Israël visant à mettre fin à la guerre entre les forces israéliennes et le Hezbollah qui a commencé le 8 octobre 2023.

La source a également révélé au Times que l’Occident est « préoccupé par le fait que l’Iran a perdu Damas comme son ​​aéroport de référence dans la région pour la contrebande d’armes et tente désormais de transformer l’aéroport de Beyrouth en son nouveau centre logistique, tout comme il l’a fait en Syrie« . La source a aussi indiqué que cela « pourrait conduire à une prochaine escalade ».

Récemment, le nouveau régime rebelle en Syrie, dirigé par Abou Muhammad al-Julani, a annoncé sa décision d’interdire aux Iraniens de survoler le ciel syrien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités