Israël en guerre : Benjamin Netanyahu affirme que l’opération « main d’or » est l’une des opérations de sauvetage les plus réussies de l’histoire d’Israël »

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré aujourd’hui aux soldats de Tsahal qui ont sauvé les deux otages israéliens, Fernando Simon Marman, 61 ans, et Luis Norberto Herr, 70 ans hier soir à Rafah, que l’opération « main d’or » est « l’une des opérations de sauvetage les plus réussies de l’histoire de l’État d’Israël ».

« Vous avez éliminé les ravisseurs, les terroristes, vous êtes rentrés en Israël indemne dans une opération exécutée de manière parfaite« , a affirmé Benjamin Netanyahu.

Le premier ministre israélien a également ajouté qu’Israël est « dans un jour de joie mêlée de tristesse. Joie pour la libération de nos otages et tristesse pour la chute de nos combattants« . Benjamin Netanyahu fait référence aux deux combattants de Tsahal, le sergent Adi Eldor 21 ans, et le sergent-réserviste Alon Kleinman 21 ans, dont les décès ont été annoncés aujourd’hui.

Benjamin Netanyahu a aussi décrit son état d’esprit lors de la mise en place de cette opération héroïque.

« Lorsque l’opération m’a été soumise, j’ai réfléchi aux risques et j’ai pensé à vous, les soldats. J’ai réfléchi à ce qui se passerait au moment décisif, car je sais d’expérience que l’écart entre la victoire et le désastre est mince. Lorsque j’ai entendu à 01h40 du matin ‘les otages sont entre nos mains’, j’ai été fier de vous. Vous êtes tout simplement les meilleurs combattants qui soient et je suis venu ici pour vous le dire et vous saluer au nom de tous les citoyens d’Israël : Vous êtes les meilleurs du monde« , a indiqué le dirigeant israélien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités