Israël en guerre : Joe Biden aurait affirmé en privé que Benjamin Netanyahu est « un crétin »

Selon les informations de la chaîne américaine NBC qui s’appuie sur cinq sources « bien informées », lors de conservations privées avec des donateurs de sa campagne électorale, le président américain Joe Biden aurait, traité Benjamin Netanyahu de « crétin« .

NBC rapporte également qu’à d’autres occasions, Joe Biden a qualifié le premier ministre israélien de « type qui lui faisait vivre un enfer » pour avoir désapprouvé l’accord de cessez-le-feu.

Ces révélations démontrent que malgré le soutien affiché des États-Unis à l’égard d’Israël, les relations entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu restent tendus concernant la conduite militaire de Tsahal durant la guerre à Gaza.

Il y a un mois, NBC News avait révélé que des membres de l’administration du président Joe Biden ont commencé à discuter avec d’autres dirigeants israéliens et représentants de la société civile en prévision d’un futur gouvernement post-Netanyahu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités