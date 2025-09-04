Israël en guerre : Benjamin Netanyahu aurait abandonné l’idée d’appliquer la souveraineté israélienne en Judée-Samarie

Selon les informations du Jerusalem Post, La question de l’application de la souveraineté à la Cisjordanie a été retirée de l’ordre du jour de la discussion qui doit être convoquée ce matin par le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu

La discussion de jeudi portera sur la situation sécuritaire en Cisjordanie, à la lumière de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies, où plusieurs pays reconnaîtront l’État palestinien.

Cette décision du dirigeant israélien intervient après que le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich a déclaré hier qu’Israël devrait annexer 82% de la Judée-Samarie, ajoutant qu’il aimerait que Benjamin Netanyahu soutienne cette démarche.

En réponse, les Émirats arabes unis ont déclaré que toute annexion de la Judée-Samarie constituerait une ligne rouge pour Abou Dhabi qui porterait gravement atteinte à l’esprit des accords d’Abraham, qui ont permis la normalisation entre le pays et Israël.

Par ailleurs, une source proche du dossier a déclaré au Jerusalem Post, que des responsables émiratis ont également mis en garde les hauts responsables de l’administration Trump contre les tentatives israéliennes d’appliquer la souveraineté sur certaines parties de la Judée-Samarie.

Les responsables émiratis ont ajouté que les accords d’Abraham, qui sont l’accord entre les Émirats arabes unis et Israël, ont été signés à la condition qu’Israël renonce à appliquer sa souveraineté en échange d’une normalisation,

Eliran COHEN pour Israel Actualités