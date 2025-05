Israël en guerre : Benjamin Netanyahu confirme l’élimination par les forces de Tsahal de Mohammed Sinwar, le chef du Hamas

Lors d’une allocution aujourd’hui à la Knesset, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a confirmé que le chef du Hamas, Mohammed Sinwar, avait été tué par une frappe aérienne de Tsahal le 13 mai.

Le 13 mai dernier, l’armée israélienne a largué un grand nombre de bombes sur un tunnel caché sous un hôpital à Khan Yunès, dans le sud de la bande de Gaza, afin de cibler Mohammed Sinwar et d’autres haut responsables du Hamas, dont Mohammed Shabanah le chef de la brigade de Rafah du groupe terroriste. Ce dernier était le possible successeur de Mohammed Sinwar.

Plus tôt à la mi-mai, le ministre de la Défense, Israël Katz, avait déclaré à la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset que de plus en plus d’indices indiquaient que Mohammed Sinwar était mort. Le ministre israélien a fait cette déclaration juste au moment où des sources de l’armée israélienne avaient déclaré au Jerusalem Post que Tsahal ne reconnaissait toujours pas les informations dévoilés par les médias internationaux selon lesquelles le corps de Mohamed Sinwar avait été retrouvé avec une douzaine de ses assistants.

Peu après, des sources ont indiqué au Jerusalem Post que les corps de Mohammed Sinwar et de Mohammed Shabanah avaient été découverts ensemble.

Mohammed Sinwar était le chef du Hamas depuis la mi-octobre 2024, lorsque son frère, l’architecte du 7 octobre, Yahya Sinwar, avait été tué par les forces de Tsahal à Rafah.

Izz al-Din al-Haddad, commandant de la brigade de la ville de Gaza, et seul commandant encore en vie des brigades originales du Hamas d’avant-guerre, devrait devenir le prochain chef du groupe terroriste palestinien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités