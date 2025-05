Israël en guerre : les forces aériennes de Tsahal détruisent le dernier avion utilisé par les Houthis, lors d’une attaque contre l’aéroport de Sanaa au Yémen

L’armée de l’air israélienne a attaqué aujourd’hui l’aéroport international de Sanaa au Yémen en réponse à plusieurs attaques de missiles balistiques houthis tirées contre Israël au cours de la semaine dernière.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré dans un communiqué qu’au cours de cette attaque, les forces aériennes de Tsahal avaient détruit le dernier avion que les Houthis pouvaient encore utiliser à l’aéroport.

« Des avions de l’armée de l’air ont attaqué des cibles terroristes de l’organisation terroriste houthie à l’aéroport de Sanaa et ont détruit le dernier avion utilisé par les Houthis. C’est un message clair et la continuation directe de la politique que nous avons établie : quiconque tire sur l’État d’Israël en paiera le prix fort. Les ports du Yémen continueront d’être gravement endommagés, et l’aéroport de Sanaa sera détruit à répétition, tout comme d’autres infrastructures stratégiques utilisées par l’organisation terroriste houthie et ses partisans. L’organisation terroriste houthie sera soumise à un blocus naval et aérien, comme nous l’avons promis et mis en garde. Quiconque nous porte atteinte sera sept fois plus touché« , a affirmé Israel Katz.

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a également réagi à cette attaque dans un communiqué, indiquant que « quiconque nous nuit, nous le blessons » et que « quiconque ne le comprend pas par la force le comprendra désormais avec encore plus de force« .

Benjamin Netanyahu a aussi ajouté que « les Houthis ne sont qu’un symptôme. Leur principal moteur est l’Iran, responsable de l’agression venue du Yémen« .

Les Houthis ont tiré plus de 400 fois sur Israël depuis le début de la guerre, en utilisant un mélange de missiles balistiques et de drones.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités