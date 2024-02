Israël en guerre : Benjamin Netanyahu refuse d’envoyer une délégation israélienne au Caire pour les négociations concernant la libération des otages

Le bureau du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué que « seul changement dans les positions du Hamas permettra aux négociations d’avancer » et que « Hamas doit assouplir ses exigences« .

Cette déclaration intervient au milieu d’informations selon lesquelles Benjamin Netanyahu n’aurait pas approuvé l’envoie d’une délégation israélienne au Caire demain pour poursuivre les négociations concernant la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza.

Dans son communiqué, le bureau du premier ministre israélien indique également « qu’Israël n’a reçu aucune nouvelle proposition du Hamas au Caire par rapport à la libération de nos otages » et insiste sur le fait que l’État hébreu « ne cédera pas aux demandes illusoires du Hamas« .

Selon les informations d’I24NEWS qui s’appuie sur les dires de haut responsables israéliens, l’objectif de cette déclaration de Benjamin Netanyahu est d’accroitre la pression sur le Hamas afin qu’il revoie ses exigences à la baisse.

Par ailleurs, Mahmoud Abbas, le chef de l’Autorité palestinienne, a appelé aujourd’hui le Hamas à accélérer l’échange des otages israéliens contre les terroristes détenus dans des prisons en Israël afin d’éviter au peuple palestinien une nouvelle « catastrophe ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités