Israël en guerre : Tsahal confirme avoir mené des frappes aériennes au Liban contre des cibles du Hezbollah

L’armée israélienne a confirmé cet après-midi dans un communiqué qu’elle a mené des frappes aériennes massives au Liban sur des cibles associées à la force Radwan, le corps d’élite du Hezbollah.

« Des bâtiments militaires, du personnel de combat et des infrastructures terroristes ont été attaqués dans un certain nombre de zones sur le territoire libanais. Il y a peu, des avions de guerre ont attaqué une série de cibles de l’organisation terroriste Hezbollah dans les régions de Jabal al Brij, Hona, Dunin, Adashit et Alzuana« , a déclaré Tsahal dans son communiqué.

Cette série de frappes de l’armée israélienne intervient après le barrage de roquettes lancé ce matin par Hezbollah dans le nord d’Israël et qui a provoqué la mort d’une personne dans le village de Safed.

Suite à cette attaque, le chef d’état-major de l’armée israélienne, le général Herzi Halevi, a rencontré les chefs des autorités du nord d’Israël et a affirmé que « Tsahal peut agir de manière décisive pour changer la situation sécuritaire dans le nord » et que « la prochaine campagne contre le Hezbollah sera très offensive« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités