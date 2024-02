Israël en guerre : le Hezbollah lance un barrage massif de roquettes dans le nord d’Israël et tue une personne

Une femme a été tuée et huit personnes ont été blessées dans la ville de Safed dans le nord d’Israël, suite à un barrage massif de roquette lancé depuis le Liban par le Hezbollah.

Au total, huit roquettes ont été tirées sur la ville frontalière du nord d’Israel. Les blessés, dont une personne dans un état grave, ont été évacués vers l’hôpital Ziv de la ville.

L’armée israélienne a également indiqué que l’une des roquettes visait une de ses bases dans la région. Les forces de Tsahal ont ensuite riposté en direction des sources des tirs.

Cette attaque sans précédent du Hezbollah a déclenché la colère du chef du Conseil régional de Mateh Asher, Moshe Davidovitz, qui demande une réaction du gouvernement israélien.

« Le nord est ce matin sous un déluge de missiles. Je suggère au gouvernement et à son chef de se réveiller. Le chef du gang Radwan [corps d’élite du Hezbollah] nous crache dessus encore et encore et nous pensons qu’il pleut. Je le répète : sans sécurité, il n’y a pas de nord ! », a déclaré Moshe Davidovitz.

L’attaque du Hezbollah est un tournant dans le conflit armé qui oppose Tsahal et le Hezbollah à la frontière nord avec le Liban. Pour la première fois, le groupe terroriste libanais lance ses missiles sur des populations civiles et non contre les localités évacuées de leurs résidents et les bases militaires de l’armée israélienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités