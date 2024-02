Israël en guerre : Benjamin Netanyahu s’oppose à la reconnaissance « unilatérale » d’un État palestinien

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé hier soir sur son compte X (anciennement Twitter) qu’il s’est fermement opposé à la création d’un État palestinien. Cette déclaration fait suite à l’entretien téléphonique de quarante minutes qui a eu lieu hier soir entre le dirigeant israélien et le président américain Joe Biden.

Benjamin Netanyahu a confirmé qu’il a également clarifié cette position lors de la réunion du cabinet de sécurité hier soir.

« Israël continuera de s’opposer à la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien. Une telle reconnaissance, à la suite du massacre du 7 octobre, donnerait une énorme récompense à un terrorisme sans précédent et empêcherait tout futur accord de paix« , a affirmé le premier ministre israélien.

Benjamin Netanyahu a aussi précisé que l’État d’Israël « rejette catégoriquement les diktats internationaux concernant un règlement permanent avec les palestiniens. Un tel arrangement ne pourra être obtenu que par le biais de négociations directes entre les parties, sans conditions préalables ».

Cette mise au point du chef d’État israélien intervient après l’information révélée hier par le Washington Post, selon laquelle les États-Unis et des pays arabes travaillent actuellement sur un plan de paix à long terme entre Israël et les palestiniens, après la guerre, qui inclut la création d’un État palestinien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités