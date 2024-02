Israël en guerre : les forces de Tsahal arrêtent plus de 20 terroristes ayant participé au 7 octobre lors de l’opération à l’hôpital Nasser à Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les combattants de Tsahal ont continué d’opérer contre le Hamas à l’intérieur de l’hôpital Nasser à Khan Yunès, dans le sud de la bande de Gaza.

Tsahal précise que cette opération est basée sur des renseignements indiquant que des activités terroristes du Hamas sont menées à l’intérieur de l’hôpital.

Jusqu’à présent, au cours de l’opération, les forces israéliennes ont arrêté plus de 20 terroristes ayant participé aux massacres du 7 octobre. Ils ont également interrogé des dizaines de suspects.

Lors des perquisitions dans la zone de l’hôpital, les combattants de Tsahal ont aussi découvert des mortiers, des grenades et d’autres armes appartenant aux terroristes du Hamas.

L’armée israélienne affirme dans son communiqué qu’elle « continuera d’agir conformément au droit international contre l’organisation terroriste Hamas, qui opère systématiquement à partir d’hôpitaux et d’infrastructures civiles« .

Hier, Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, a annoncé que les forces israéliennes ont lancé une opération à l’hôpital Nasser situé dans la ville de Khan Yunès, dans le sud de la bande de Gaza, afin de récupérer le corps d’otages israéliens décédés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualité