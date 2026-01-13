Israël en guerre : Benjamin Netanyahu va convoquer ce soir le cabinet de sécurité pour discuter de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza

Le Jerusalem Post a informé cet après-midi que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, va réunir ce soir le cabinet de sécurité israélien pour discuter de la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Cette réunion intervient dans un contexte tendu, notamment dans la bande de Gaza où le Hamas refuse toujours de se désarmer, alors que son désarmement est une prérogative du plan de paix de Donald Trump pour l’enclave palestinienne.

Par ailleurs, cette réunion fait suite aux multiples tergiversations du Hamas concernant la dépouille de Ran Gvili, le dernier otage décédé dans la bande Gaza, qui n’a toujours pas été rapatrié en Israël.

La semaine dernière, après que Benjamin Netanyahu avait menacé de fermer le point de passage de Rafah, le groupe islamique palestinien a de nouveau entrepris des recherches à Zeitoun, au nord de Gaza, pour retrouver la dépouille de Ran Gvili, en coordination avec Israël.

En outre, le Jerusalem Post souligne que cette réunion se déroule dans le contexte des manifestations populaires en Iran et de l’affaiblissement de la République islamique iranienne, qui pourraient avoir des répercussions sur la sécurité quant à la poursuite des négociations de l’accord de cessez-le-feu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités