Israël en guerre : des avions de combats de Tsahal frappent des cibles terroristes des houthis au Yémen

Entre la nuit de mercredi à jeudi, l’armée israélienne a déclenché l’opération « ville blanche », qui a vu une dizaine d’avions de combats israéliens mener des frappes aériennes massives contre des infrastructures terroristes des houthis au Yemen.

Au cours de l’opération, 14 avions de combat israéliens ont exécuté des frappes aériennes complexes en deux vagues au cœur du territoire yéménite. La première vague a été lancée à 3h15 du matin, ciblant la région côtière à plus de 1 700 kilomètres d’Israël. La deuxième vague a été lancée à 4h30 du matin, atteignant – pour la première fois – les environs de la capitale Sanaa du Yémen.

Des dizaines de munitions ont été larguées sur cinq cibles stratégiques terroristes des houthis, dont les ports de Hodeidah, Ras Issa et Al-Salif, ainsi que sur deux sites proches de Sanaa. Les cibles allaient des réservoirs de pétrole et des centrales électriques aux infrastructures maritimes, notamment des remorqueurs essentiels aux opérations portuaires.

Certaines cibles étaient situées à environ 2 000 kilomètres d’Israël. Il s’agit de l’une des frappes les plus longues de l’histoire de l’armée de l’air israélienne. Les avions israéliens ont dû effectuer un ravitaillement en vol au cours de la mission. Tous les appareils sont rentrés sains et saufs à la base.

L’armée israélienne a indiqué que les cibles frappées par Israël étaient utilisées par les houthis à des fins militaires, notamment pour faire entrer clandestinement des armes iraniennes dans le pays.

Les frappes aériennes israéliennes ont débuté peu après le lancement par les houthis d’un missile balistique depuis le Yémen vers le centre d’Israël. Bien que le projectile ait ensuite été intercepté par le système de défense Arrow, des débris d’interception ont causé l’effondrement d’une école à Ramat Efa, qui était vide au moment de l’incident.

Après l’opération de l’armée de l’air, Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a réagi dans un post sur son compte X (anciennement Twitter), réitérant son engagement à agir contre toutes les menaces pesant sur les citoyens d’Israël.

« Hier soir, nous avons frappé les houthis au Yémen. Je préviens les dirigeants des houthis : le bras long d’Israël vous atteindra également. Ceux qui lèvent la main contre l’État d’Israël auront la main coupée, et ceux qui nous font du mal seront frappés sept fois plus« , a affirmé Israël Katz.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les houthis ont tiré plus de 200 missiles balistiques et plus de 170 drones sur Israël, la plupart ayant été abattus par les États-Unis.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités