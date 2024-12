Israël en guerre : Human Rights Watch accuse l’État d’Israël de commettre des actes de génocide à Gaza en restreignant l’accès à l’eau pour les civils

L’ONG Human Rights Watch a publié aujourd’hui un rapport accusant Israël de commettre des actes de génocide dans la bande de Gaza en refusant l’accès à l’eau potable aux civils palestiniens.

« Cette politique, appliquée dans le cadre d’un massacre de masse de civils palestiniens à Gaza, signifie que les autorités israéliennes ont commis un crime contre l’humanité, l’extermination, qui se poursuit. Cette politique équivaut également à un ‘acte de génocide’ au sens de la Convention sur le génocide de 1948″, a déclaré Human Rights Watch dans son rapport.

Suite aux propos d’Human Rights Watch, le ministère israélien des Affaires étrangères a rejeté les conclusions du rapport dans un communiqué affirmant qu’il est « rempli de mensonges ».

« Human Rights Watch répand une fois de plus ses diffamations pour promouvoir sa propagande anti-israélienne. Ce rapport est rempli de mensonges qui sont consternants même en comparaison des standards déjà bas de HRW« , a déclaré le ministère israélien.

Au début du mois de décembre, une autre ONG, Amnesty International, avait accusé, dans un rapport, l’État Israël de commettre un génocide contre les palestiniens de la bande de Gaza depuis octobre 2023, citant des « déclarations déshumanisantes » de certains responsables israéliens et s’appuyant sur des images satellites et des témoignages directs.

Ce rapport avait également suscité l’indignation du ministère israélien des Affaires étrangères le qualifiant de « rapport fabriqué, entièrement faux et basé sur des mensonges ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités