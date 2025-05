Israël en guerre : des désaccords subsistent entre les parties sur l’accord de cessez-le-feu à Gaza concernant le nombre d’otages israéliens à libérer

Selon des informations rapportées par le journal jordanien Al-Ghad, des discussions difficiles se déroulent entre les parties, dans le cadre des négociations de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, qui aurait été accepté hier par le Hamas.

Al-Ghad précise que des désaccords sont apparus au sujet du nombre d’otages israéliens vivants et décédés à libérer au cours de la première semaine de l’accord de cesse-le-feu, ainsi que sur le nombre de terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliens qui doivent être libéré en échange.

Ces informations interviennent après qu’un responsable palestinien proche du Hamas a déclaré hier à Reuters que le groupe terroriste palestinien aurait accepté la proposition américaine de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Cette proposition prévoit, entre autres, la libération de 10 otages israéliens et 70 jours de trêve.

Par ailleurs, hier soir, la chaine publique israélienne KAN a révélé que l’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et l’envoyé du président américain pour les otages, Adam Boehler, se sont entretenus avec les familles des otages israéliens et leur ont signalé qu’ils « espéraient des développements dans les deux prochains jours ».

Plus tôt hier soir, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a publié une vidéo sur son compte X (anciennement Twitter) dans laquelle il a évoqué les progrès réalisés dans les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza.

« J’espère vivement que nous pourrons annoncer quelque chose à ce sujet. Si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera demain. L’intention n’était pas concrète pour que ce soit aujourd’hui ou demain, mais pour les efforts en cours pour parvenir à un accord pour libérer nos otages« , a indiqué le dirigeant israélien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités