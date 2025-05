Israël en guerre : un haut responsable militaire israélien révèle que la bande de Gaza est « loin de connaitre la famine »

La chaine télévision israélienne N12 a révélé aujourd’hui que lors d’une réunion des services de sécurité israéliens au sujet de la situation humanitaire à Gaza qui a eu lieu hier, un haut responsable de Tsahal a affirmé qu' »il n’y a pas de famine à Gaza, nous n’en sommes même pas proches ».

Le responsable a ajouté « qu’il y a de la détresse à Gaza, mais pas de faim ».

Le média israélien a également indiqué qu’au cours de la réunion, les responsables militaires ont souligné que les principales pénuries à Gaza concernent les services médicaux et la nourriture, ainsi que le problème du pillage de l’aide destinée aux civils. Les responsables ont déclaré qu’il y a eu 110 incidents de pillage depuis la reprise de l’aide à Gaza la semaine dernière.

Les informations de N12 interviennent au moment où Israël vient d’ouvrir aujourd’hui deux des quatre centres de distribution d’aide humanitaires sécurisés par Tsahal. Les deux centres sont situés l’un à Tel Sultan à Rafah, dans l’extrême sud de Gaza, et l’autre dans le corridor de Morag, au nord de Rafah.

Ces centres sont gérés par une société de sécurité privée américaine, G Solutions et Safe Reach Solution. Les forces de Tsahal sont présentes dans ces centres pour sécuriser les zones environnantes.

La situation humanitaire dans la bande de Gaza et les affirmations selon lesquelles il y aurait une famine dans l’enclave palestinienne ont provoqué, depuis quelques semaines, une détérioration du soutien de la communauté internationale à l’égard de l’État d’Israël.

La semaine dernière, le président français, Emmanuel Macron, le premier ministre britannique, Keir Starmer, et le premier ministre canadien, Mark Carney, ont signé une déclaration commune dénonçant « les actions scandaleuses » du gouvernement israélien dans la bande de Gaza et avertissant qu’ils pourraient emmètrent des sanctions si Israël ne lève pas « ses restrictions sur l’aide humanitaire ». Cette déclaration a ensuite été applaudie par le Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités